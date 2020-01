Senato: così Giunta Regolamento, assenti membri Iv, Misto e Autonomie (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – E’ composta da 11 componenti, il presidente più dieci Senatori, la Giunta del Regolamento del Senato, di cui la maggioranza di governo chiede l’integrazione. Attualmente infatti non sono rappresentati i Gruppi di Italia viva, Autonomie e Misto.Ne fanno parte, oltre al presidente Elisabetta Casellati, Luigi Augussori, Roberto Calderoli e Ugo Grassi della Lega; Lucio Malan e Renato Schifani di Forza Italia; Gianluca Perilli e Vincenzo Santangelo del Movimento 5 stelle; Andrea Marcucci e Dario Parrini del Pd e Francesco Zaffini di Fratelli d’Italia. L'articolo Senato: così Giunta Regolamento, assenti membri Iv, Misto e Autonomie CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

