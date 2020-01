Salvini: “Totale sostegno a Gratteri” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Chi sceglie la Lega, in Calabria come in Emilia Romagna, sceglie la guerra contro la mafia e la ‘ndrangheta, con ogni mezzo necessario. Totale sostegno al procuratore Gratteri e alla sua missione per ripulire e risanare la splendida terra di Calabria”. Così il segretario della Lega che questa mattina ha incontrato il procuratore Nicola Gratteri. Un incontro che l’ex ministro dell’Interno ha definito “cordiale, costruttivo e positivo”. L'articolo Salvini: “Totale sostegno a Gratteri” proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

