Previsioni Meteo, la tendenza per i giorni della merla: gelo e neve ci riprovano, ma l’Anticiclone è duro da scalfire (Di venerdì 17 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Molto articolata l’evoluzione del tempo per questa seconda parte di gennaio. Sostanzialmente dopo molti giorni di egemonia anticiclonica, le correnti instabili nordatlantiche e settentrionali vorrebbero tentare affondi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, ma le simulazioni evidenziano una ostinata alta pressione, decisa a opporre una ferrea resistenza. Il flusso perturbato subpolare riuscirà in parte, in un primo tentativo, a portare una fase di diffusa instabilità sul Mediterraneo centro-occidentale e anche sull’Italia, essenzialmente in coincidenza con il prossimo weekend e anche per inizio nella prossima settimana ma, secondo gli ultimi dati, l’affondo depressionario potrebbe non durare a lungo, poiché subito l’alta pressione, entro metà settimana, riuscirebbe a ricucire gran parte dello strappo subito. E a seguire, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

