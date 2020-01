Nasa: ultimi 5 anni i più caldi di sempre. Onu: più eventi estremi nel 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato sul pianeta, con un’accelerazione dell’aumento della temperatura negli ultimi cinque anni. Lo affermano i dati pubblicati dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), che descrivono una traiettoria preoccupante: il 2019 è stato il secondo anno più caldo mai registrato (ma il primo per 10% del pianeta), dopo il 2016. Gli ultimi cinque anni sono stati tra i più caldi da quando vengono effettuate le registrazioni. E 19 dei 20 più caldi fanno parte degli ultimi due decenni. https://twitter.com/Nasa/status/1217496452366307330 La tendenza al cambiamento climatico porta anche il segno dell’uomo, che ogni anno immette nell’atmosfera decine di miliardi di tonnellate di anidride carbonica. «Nessun singolo anno, nessuna singola stagione o giornata, per quanto molto caldi, sono di per sé una prova del ... Leggi la notizia su vanityfair

