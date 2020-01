Indagine sulla Juventus: “è fuori dai parametri del Fair Play Finanziario” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nonostante la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Lazio, la stagione della Juventus rimane importantissimi, i bianconeri hanno allungato in classifica in Serie A dopo il passo falso dell’Inter contro l’Atalanta, in Champions League la squadra di Maurizio Sarri si prepara per gli ottavi di Champions League mentre in Coppa Italia ha appena raggiunto i quarti di finale dopo il netto successo di ieri contro l’Udinese. Sono anche giorni di calciomercato ma non dovrebbero esserci movimenti di grande rilievo nemmeno dopo il grave infortunio di Demiral, è stata bloccata la partenza di Rugani. Nel frattempo però arriva un allarme dal punto di vista finanziario. L’investimento per Cristiano Ronaldo ha cambiato gli scenari dal punto di vista economico e non aver vinto la Champions League può pesare tantissimo, la stagione in corso può risultare fondamentale ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

