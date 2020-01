Il nuovo Assassin's Creed, Splinter Cell e Prince of Persia saranno presenti alla presentazione di PS5? (Di giovedì 16 gennaio 2020) Di recente sono emersi alcuni rumor riguardo Prince of Persia Dark Babylon, reboot delle avventure del principe che (stando alle voci) dovrebbe arrivare su PS5 ed Xbox Series X, insieme ad altre due amatissime IP di Ubisoft.La notizia viene da un dipendente di Ubisoft che ha affermato di aver visto per intero i trailer del nuovo Prince of Persia e Splinter Cell 7, tuttavia senza fornire prove testuali o video alle sue dichiarazioni. La stessa fonte continua poi affermando che i due titoli dovrebbero essere presentati a febbraio, durante la presentazione di PS5 ed Assassin's Creed Ragnarok.Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le dovute cautele, inoltre precisiamo che il noto analista Daniel Ahmad ha scartato il rumor su Prince of Persia (bollandolo come falso), indicando come inaccurato quello su Assassin's Creed Ragnarok. Tuttavia non ha espresso ... Leggi la notizia su eurogamer

