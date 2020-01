I vigili in servizio con le auto diesel che controllano il blocco del diesel (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mentre alcuni studi sostengono che a inquinare di più sia il riscaldamento delle case e non le automobili, a Roma si sostanzia uno strano e curioso fenomeno: quello che vede i vigili della Capitale andare in giro a controllare se si rispetta l’ordinanza che ferma i diesel in automobili che vanno a diesel. Ne parla oggi Il Messaggero: Il parco auto a disposizione dei caschi bianchi capitolini è composto da autovetture quasi esclusivamente diesel: lo erano le vecchie Peugeot 208 ormai dismesse, lo sono le nuove Panda in parte già sostituite – perché ritenute scomode e non adatte a tutti i servizi in quanto omologate solo per quattro persone – dalle ultimissime Fiat Tipo 1.3 Multijet, con più avanzate prestazioni. Lo sono i furgoni Ducato solitamente utilizzati dalle pattuglie incidenti per i rilievi dei sinistri stradali o in casi in cui è necessaria una postazione ... Leggi la notizia su nextquotidiano

