Checco Zalone: rapinatore di Pavia tradito dalla somiglianza con l'attore (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un rapinatore di Pavia è stato incastrato e condannato dopo 14 furti per via della somiglianza con l'attore Checco Zalone. Somigliare a personaggi famosi non sempre è un vantaggio, ne sa qualcosa un rapinatore di Pavia riconosciuto dalle sue vittime proprio in virtù della somiglianza con Checco Zalone. Come riporta il Giornale di Alessandria, un 33enne di Landriano (Pavia) che aveva all'attivo ben 14 colpi, soprattutto nei supermercati delle province di Cremona, Pavia, Lodi e Milano, sarebbe stato incastrato per via della somiglianza con il popolare Checco Zalone. A interrompere la scia di rapine ci hanno pensato i numerosi testimoni che hanno indicato la somiglianza con la star di Tolo Tolo semplificando il lavoro degli inquirenti. Ultimamente, proprio per nascondere ... Leggi la notizia su movieplayer

espressonline : #ToloTolo di Checco Zalone è un geniale sberleffo verso i cattivisti - ignaziocorrao : Chiudo questa due giorni romana in un cinema di trastevere con un giudizio entusiasta sul film di Checco Zalone, ch… - Noovyis : (Checco Zalone: rapinatore di Pavia tradito dalla somiglianza con l'attore) Playhitmusic - -