Caso Gregoretti, cambia composizione della Giunta. Oggi soluzione a impasse voto (Di venerdì 17 gennaio 2020) La decisione sulla seduta di lunedi' prossimo della Giunta per le immunita' del Senato non e' arrivata (si avra' forse Oggi), ma la composizione della Giunta per il Regolamento va verso la sua modifica, come i partiti di maggioranza chiedevano da tempo. Una soluzione che giunge al termine di una giornata ricca di suspense, quella di ieri. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno chiesto che sia l'organo preposto all'interpretazione delle norme del Senato a valutare la 'natura' della Giunta per le immunita', se possa proseguire i suoi lavori sul Caso Gregoretti perche' gode di autonomia o se invece debba fermarsi come le altre commissioni e rispettare lo stop deciso dalla conferenza dei capigruppo in vista delle Regionali del 26 gennaio. Un modo per uscire dal vicolo cieco in cui si e' infilato da alcuni giorni il serrato confronto tra chi chiede il rinvio del voto sul leader della ... Leggi la notizia su ilfogliettone

