Banca Etruria, il procuratore Rossi resta ad Arezzo: ottenuta la sospensiva del Tar sulla mancata conferma del Csm (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Tar del Lazio congela l’addio di Roberto Rossi dal vertice della procura di Arezzo. Il magistrato, che aveva impugnato il provvedimento con cui il Csm non gli ha confermato l’incarico, ha ottenuto la sospensiva della delibera con la quale è stato bandito, dallo stesso Csm, il concorso per la nomina del nuovo procuratore di Arezzo. La decisione sul merito sarà presa dal Tar nel mese di giugno. Il ricorso al Tar del Lazio era stato presentato dal pm prima di Natale. Secondo la delibera votata dal Csm lo scorso 24 ottobre, relatore Piercamillo Davigo, Rossi avrebbe compromesso “il requisito dell’indipendenza da impropri condizionamenti”, almeno “sotto il profilo dell’immagine”. In pratica, a Rossi si contestava di aver proseguito l’incarico di consulenza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, conferitogli con il governo Letta e confermato dal ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

