Arriva dal 16 gennaio su Premium Stories (e Infinity) Manifest 2 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Manifest su Premium Stories (e Infinity) la seconda stagione Pronti per tornare sul volo 828? Da giovedì 16 gennaio su Premium Stories a breve distanza dagli USA dove ha debuttato il 6 gennaio su NBC, Arriva la seconda stagione di Manifest disponibile anche da domani sempre con un episodio a settimana, su Infinity. Cosa ci aspetta nei nuovi episodi di Manifest? I passeggeri del volo sono sempre più collegati tra loro, solo insieme si possono salvare e se tutto quello che abbiamo visto non fosse accaduto, se fossero in realtà precipitati? Anche questo dubbio viene insinuato nella mente dello spettatore. Manifest nuova stagione I passeggeri del volo 828 sono tutti connessi. Nel futuro troveranno le risposte sul loro passato? L'appuntamento è il 16 gennaio con la nuova stagione di #Manifest in #contemporaneaUSA Publiée par Premium Stories sur Jeudi 2 janvier 2020 Manifest, la ... Leggi la notizia su dituttounpop

