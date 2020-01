Anastasio a Sanremo 2020 con Rosso Di Rabbia e il nuovo album Atto Zero (Di giovedì 16 gennaio 2020) Anastasio a Sanremo 2020 con Rosso di Rabbia. Il giovane rapper partenopeo debutta al Festival con il brano che ha annunciato nel corso dello speciale de I Soliti Ignoti andato in onda il 6 gennaio, dopo l'ospitata del 2019 nella quale fu ospite speciale del monologo di Claudio Bisio. Atto Zero, che sarà rilasciato contestualmente alla partecipazione a Sanremo 2020, è anche l'album di debutto del giovane artista vincitore di X Factor 12, che si affaccia alla discografia dopo una serie di singoli di successo. Chi è Anastasio Anastasio è il nome d'arte di Marco Anastasio, che nasce a Meta il 13 maggio del 1997. La sua passione è il rap e soprattutto il freestyle. I primi brani arrivano nel 2015, pubblicati sotto il nome di Nasta. I brani pubblicati sono poi riversati nell'EP Disciplina Sperimentale, con la produzione di Gigi Emme. Il 20 marzo 2018 inizia a farsi conoscere da un ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : .@Io_Anastasio a #Sanremo2020 con Rosso Di Rabbia e il nuovo album Atto Zero - Shu_From_Mars : RT @erasersoo: Come si fa a boicottare Sanremo ma supportare i Pinguini Tattici Nucleari e Anastasio allo stesso tempo? Chiedo per un'amica - erasersoo : Come si fa a boicottare Sanremo ma supportare i Pinguini Tattici Nucleari e Anastasio allo stesso tempo? Chiedo per un'amica -