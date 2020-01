Vincere e vinceremo. Salvini dopo la pretesa di pieni poteri evoca ancora Mussolini e trasforma l’Emilia in un voto su se stesso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “La parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti…. Vincere e Vinceremo”. Settant’anni dopo la dichiarazione di guerra di Benito Mussolini i toni spavaldi e perentori sono i medesimi ma ad utilizzarli è il leader della Lega Matteo Salvini. Non dal balcone di piazza Venezia ma dal palco di un comizio a Bobbio, nel piacentino ha tuonato: “Noi siamo avanti e io sono convinto che Vinceremo, però, se ho un desiderio non è quello di Vincere ma è quello di straVincere il 26 gennaio . Vi do la mia parola che se si vince, come si vince, in Emilia Romagna, io il giorno dopo mi prendo la soddisfazione di andare a Roma e portare la lettera di licenziamento a Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti”. Che il voto per le elezioni regionali in Emilia Romagna sia diventato ormai per il Capitano una sfida personale è cosa ormai nota, lo è stato sin dalla convention di apertura della campagna ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

