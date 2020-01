Turismo: il Molise fra le mete preferite indicate dal New York times (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il New York times mette il Molise fra le 52 mete da visitare nel 2020 ed è la rivincita della Regione che ha il record negativo in tutte le classifiche sul Turismo Leggi la notizia su firenzepost

Agenzia_Ansa : Sicilia, Molise e Urbino tra le mete del 2020 del New York Times #turismo #ANSA - FirenzePost : Turismo: il Molise fra le mete preferite indicate dal New York times - AnnaAP304 : Il @nytimes inserisce il #Molise fra le 52 mete da visitare nel 2020 ed è la rivincita della Regione che ha il reco… -