Studente cade in carrozzina per una buca in strada, morto in ospedale a Firenze (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Uno Studente 21enne in carrozzina è caduto per colpa di una buca in strada a Firenze, in Piazza Brunelleschi. E’ morto dopo poco in ospedale, a seguito di complicazioni. Si chiama Niccolò Bizzarri lo Studente 21enne morto lunedì a Firenze, dopo essere caduto dalla sua carrozzina a rotelle elettrica a causa di una buca per … L'articolo Studente cade in carrozzina per una buca in strada, morto in ospedale a Firenze è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Christianzu76 : Firenze, studente disabile cade in una buca della strada e muore poche ore dopo in ospedale #5tochange… - FEMsrl : Firenze, studente disabile cade in una buca della strada e muore poche ore dopo in ospedale - PiramideRossa : Firenze, studente disabile cade in una buca della strada e muore poche ore dopo in ospedale -