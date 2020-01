Slitta a domani la decisione della Consulta sull’ammissibilità del referendum sulla legge elettorale. Calderoli: “La mia impressione è molto positiva” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ Slittata a domani la decisione della Corte costituzionale, inizialmente annunciata per oggi, sull’ammissibilità del referendum sulla legge elettorale proposto da 8 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Sardegna) governate dal centrodestra. I giudici dedicheranno alla discussione sul tema una camera di consiglio domattina, dopo l’udienza a porte chiuse di oggi in cui sono intervenuti gli avvocati dei promotori e quelli degli oppositori al quesito. Nel quesito referendario, che ha già passato l’esame della Cassazione, i proponenti chiedono “l’abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”. Le modifiche proposte escluderebbero il metodo proporzionale trasformando la legge elettorale in un ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

