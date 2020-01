Scooter in mare a Napoli, Balotelli prosciolto dall’accusa di istigazione a delinquere (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non è più nei guai Mario Balotelli per la storiaccia dello Scooter in acqua per scommessa: accolta l'istanza di archiviazione dall'accusa di istigazione a delinquere. In un video della scorsa estate si vedeva Catello Buonocore, amico del calciatore, gettarsi in acqua volontariamente con lo Scooter, poi risalire tramite la scaletta di una barca ormeggiata al porto per intascare 2mila euro promessagli dal calciatore. Leggi la notizia su fanpage

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Duemila euro per un tuffo con lo scooter in mare: assolto #Balotelli. 'Fatto penalmente irrilevante' - MomentiCalcio : Scooter in mare: #MarioBalotelli prosciolto - UgoBaroni : RT @cmdotcom: Duemila euro per un tuffo con lo scooter in mare: assolto #Balotelli. 'Fatto penalmente irrilevante' -