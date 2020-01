Regionali, Giuseppe Fortunato si candida a presidente (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giuseppe Fortunato, avvocato e difensore civico della Regione Campania, si candida alla presidenza della giunta di Palazzo Santa Lucia. L’annuncio ufficiale verrà dato il 20 gennaio prossimo nel corso di un evento pubblico organizzato a Napoli. Fortunato ha da poco sfiorato la nomina a mediatore europeo ed ha alle spalle una lunga esperienza in campo giuridico. Il difensore civico è, di fatto, il primo candidato presidente in vista delle elezioni Regionali in programma nel mese di maggio. Pare che sul suo nome stiano per arrivare anche gli endorsement di esponenti apicali del centrodestra campano. L'articolo Regionali, Giuseppe Fortunato si candida a presidente proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

