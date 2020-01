Nuova sparatoria in una scuola americana: 16enne ucciso da un compagno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La giovane vittima è morta per un colpo di arma da fuoco al petto. Il killer arrestato dopo 4 ore di fuga Houston, Texas: Non ce l’ha fatta il 16enne colpito al petto con un’arma da fuoco da un compagno di scuola di 18 anni. Lo studente sarebbe deceduto in ospedale durante la fuga del … L'articolo Nuova sparatoria in una scuola americana: 16enne ucciso da un compagno NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

