Milan, Pioli: «Piatek è sempre pronto» – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il tecnico del Milan Pioli ha parlato della prestazione di Piatek al termine della sfida di Coppa Italia contro la Spal – VIDEO Stefano Pioli ha commentato la prestazione di Krzysztof Piatek al termine della sfida di Coppa Italia contro la Spal: «Devo fare rendere al meglio i giocatori che ho a disposizione, ha avuto delle occasioni. Ma è stata la squadra a fare una grande prestazione». «Pensiamo all’Udinese perché loro stanno bene di testa e di gambe. I tifosi meritano tanto, ci stanno incitando e bisogna trasformare San Siro in un fortino», ha concluso il tecnico del Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

