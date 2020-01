Mafia, colpo ai clan dei Nebrodi: scattano 94 arresti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Luca Sablone Arrestati anche il sindaco di Tortorici, imprenditori e amministratori: accuse di associazione mafiosa, estorsione, falso e truffa I carabinieri del Ros e la guardia di finanza hanno portato a termine un imponente blitz nei confronti dei clan mafiosi dei Nebrodi. L'esito dell'inchiesta della procura di Messina, guidata da Maurizio De Lucia, ha portato all'arresto di 94 persone (48 in carcere e 46 agli arresti domiciliari) e al sequestro di 151 imprese, conti correnti e rapporti finanziari. Milioni di euro finiti nelle casse del clan dei Batanesi e dei Tortoriciani: intascavano contributi europei grazie alla connivenza di funzionari pubblici. Nei guai sono finiti esponenti del sodalizio mafioso, imprenditori, amministratori e il sindaco di Tortorici: le accuse, a vario titolo, sono di associazione mafiosa, estorsione, falso, truffa. Il primo cittadino, Emanuele ... Leggi la notizia su ilgiornale

