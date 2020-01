LIVE Trento-Partizan Belgrado 47-73, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: i serbi allungano ulteriormente a inizio quarto periodo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-76 1/2 ai liberi per Jaramaz. 52-75 2/2 ai liberi per Walden. 52-73 Gioco da tre punti per Forray. 49-73 2/2 ai liberi per Blackmon. 47-73 Bomba di Bircevic. 47-70 Bomba di Blackmon. 44-70 Gioco da tre punti per McAdoo. 44-67 Tripla di Mian, l’unico giocatore di Trento a meritare la sufficienza in quest’infausta serata. 41-67 Canestro da due per Mosley. 41-65 Trifunovic per il +24 Partizan. 41-63 1/2 ai liberi per Knox. 40-63 2/2 ai liberi per Walden. Finisce qua il terzo periodo. 40-61 1/2 di Walder ai liberi. 40-60 Ma il Partizan risponde prontamente con una tripla di Velickovic. 40-57 Ancora Mian. 38-57 1/2 di Gordic ai liberi. 38-56 Bomba di Mian. 35-56 Canestro di Jankovic. 35-54 Kelly per il -19 Trento. 33-54 Canestro da due di Craft. 31-54 Due punti per Jaramaz. 31-52 1/2 ai liberi per Jankovic. 31-51 Jankovic al ... Leggi la notizia su oasport

