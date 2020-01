Incidente Roma, maxi perizia per dimostrare l’innocenza di Pietro Genovese (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Incidente Roma, maxi perizia per dimostrare l’innocenza di Genovese I difensori di Pietro Genovese, il 20enne Romano che nella notte del 21 dicembre ha investito e ucciso a corso Francia le due 16enni Gaia e Camilla, non hanno chiesto l’annullamento della misura cautelare per il loro assistito. I legali hanno deciso di affidarsi al prosieguo delle indagini della procura per dimostrare l’impossibilità di evitare l’impatto dopo essere regolarmente partito col verde dal semaforo. Come riporta il Messaggero, infatti, il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e il pm Roberto Felici hanno affidato a un esperto in infortunistica stradale, l’ingegnere Mario Scipioni, la perizia che dovrebbe chiarire la dinamica dell’Incidente. Genovese ha dato la sua versione su quanto accaduto quella notte in Corso Francia. Nell’interrogatorio, il 20enne è più volte ... Leggi la notizia su tpi

