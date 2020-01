Incidente Corso Francia, maxi perizia per stabilire la velocità di Genovese (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gaia e Camilla sono le due sedicenni che hanno perso la vita nella notte fra il 21 e il 22 dicembre 2019: un’auto guidata da un 21enne le ha investite. I legali delle famiglie hanno chiesto una maxi perizia sull’Incidente avvenuto in Corso Francia a Roma per verificare a quale velocità viaggiasse l’auto di Pietro Genovese. Rimangono ancora molti gli interrogativi senza risposta e questo potrebbe aiutare a risolvere alcuni dubbi. La consulenza, quindi, intende accertare la velocità del Suv che ha travolto le due giovanissime. Incidente Corso Francia, maxi perizia L’accertamento sulla velocità alla quale viaggiava il Suv di Genovese è stato affidato a un ingegnere che dovrà verificare molti interrogativi. La maxi perizia sull’Incidente in Corso Francia, dunque, si configura come cruciale per l’esatta ricostruzione dei fatti. Tra i dubbi ancora aperti, ... Leggi la notizia su notizie

