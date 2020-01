Grande Fratello VIP 2020, battibecco fra Antonella Elia e Elisa de Panicis (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sembra che dopo quasi una settimana all'interno della casa del Grande Fratello VIP le prime intese venutasi a creare all'inizio dell'avventura stiano prendendo una brutta piega. E' il caso di Antonella Elia e di Elisa de Panicis, la showgirl e 'ministra' de La repubblica delle donne sembra non avere un buon rapporto con le influencer (citofonare Taylor Mega) e la situazione non sembra smentire il trend.Qualche giorno fa la Elia durante un gioco esordisce così: Per la gioia di tutti voi maschi e l’invidia di tutte noi femmine abbiamo una pornostar. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti: ogni volta che la vedono tutti si coprono le parti basse. Fra il serio ed il faceto, la de Panicis ha preso la palla al balzo ribattendo con: "Porti il perizoma? Io pensavo si portassero le mutande alla tua età. Anche io mi ... Leggi la notizia su blogo

