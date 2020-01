Giancarlo Giorgetti: "Nella partita del referendum noi leghisti siamo il Sassuolo, Franceschini la Juve" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’attesa viene descritta da una frase ricca di suggestioni pronunciata da Giancarlo Giorgetti: “Noi della Lega la pensiamo come Vujadin Boskov: rigore è, quando arbitra fischia. E in questa partita noi siamo il Sassuolo, Dario Franceschini è la Juventus”. Anche il plenipotenziario del fu Carroccio è consapevole che in questo match, quello relativo alla decisione della Consulta che dovrà decidere tra poche ore sull’ammissibilità del referendum leghista per l’abolizione della quota proporzionale del Rosatellum, la Lega parte sfavorita. La metafora calcistica rende l’idea più di qualsiasi analisi politologica. La Lega come il Sassuolo, il Pd come la vecchia Signora di Cristiano Ronaldo. Fatta questa premessa, anche se “GG” (lo chiamano così “compagno leghisti”) non lo dice ... Leggi la notizia su huffingtonpost

