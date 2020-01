Elisa De Panicis rivela la strategia di Andrea Denver? Ecco le forti accuse (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Pare che Andrea Denver, modello e attuale concorrente del Grande Fratello Vip, stia cercando di attuare una perfetta strategia all’interno della casa. Parola di Elisa De Panicis. Ieri notte, infatti, la modella e influncer inquilina della casa, si sarebbe lasciata andare ad una lunga invettiva contro Andrea Denver. La De Panicis ha raccontato a Paola Di Benedetto che il modello avrebbe un piano da mettere in atto nella casa. Elisa ha raccontato che Denver le avrebbe proposto di costruire all’interno della casa un falsa relazione per attirare le simpatie del pubblico e del GF stesso. La ragazza ha raccontato che il modello si sarebbe recato da lei a metà Dicembre, mentre registravano i video del GF. I due avevano l’hotel vicino e Andrea Denver l’avrebbe chiamata al telefono: Lui mi chiama e mi dice: “Senti posso venire in camera tu a farti dei ... Leggi la notizia su trendit

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - gieffepparo : RT @1926_cri: Elisa De Panicis: 'Lo spagnolo mi ricorda Napoli, quando parlo spagnolo mi sento cafona'. Non c'è bisogno che apri bocca, si… - zazoomnews : Elisa De Panicis squalificata dal Grande Fratello Vip 4? È di nuovo caos - #Elisa #Panicis #squalificata #Grande -