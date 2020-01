Elisa De Panicis rischia la squalifica dal GF Vip: la frase choc (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Salvo Veneziano è stato squalificato dal ‘Grande Fratello Vip’. ”Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma”, spiega la produzione del programma in una nota. ”Essere un concorrente -gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento in diretta televisiva- comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. ”Come conseguenza della squalifica quindi, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato -prosegue nella nota la produzione del ‘Gf Vip’- Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.



