“È incita di 5 mesi!” Silvia Provvedi, la notizia è un fulmine a ciel sereno: ecco chi è il padre (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sembra ieri che Silvia Provvedi aspettava il suo Fabrizio Corona fuori dal carcere, innamoratissima. Un’epoca fa. Ora però ha tutti altri piani la Donatella, complice il tempo e la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip, la performer ha definitivamente dimenticato l’ex re dei paparazzi. E ora ha voltato completamente pagina, tanto che ha deciso di mettere su famiglia. Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 15 gennaio, la 26enne è in dolce attesa. Eppure secondo i rumors Silvia è già al quinto mese di gravidanza ma ha scelto di godersi questa dolce attesa nella riservatezza più assoluta tanto che non l’ha ancora annunciato pubblicamente nonostante sia molto attiva su Instagram con la gemella Giulia. Insomma, la mora Donatella è incertissima dal compagno Giorgio, imprenditore calabrese che gestisce un noto locale a Milano e che ormai ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

