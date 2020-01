Coppa Italia, Gasperini insultato a Firenze. Il tecnico: “Io figlio di p…? Lo sono loro” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gian Piero Gasperini insultato a Firenze. Il tecnico non ci sta: “Io queste cose non li accetto. Si tratta di cafonaggine e maleducazione”. Firenze – Gian Piero Gasperini insultato a Firenze. In conferenza stampa il tecnico dell’Atalanta reagisce e si difende: “Non ho mai insultato nessuno – ha detto l’allenatore di Grugliasco – ero motivato al massimo per la mia squadra e mi hanno gridato più volte ‘figlio di p…’. Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti. Loro sì che sono dei figli di p… Non lo accetto questa è cafonaggine e maleducazione“. Gasperini sulla partita: “Abbiamo pagato un po’ le fatiche di sabato” A parte gli insulti, l’Atalanta non è sembrata la solita squadra: “Dispiace uscire dalla competizione. La sconfitta brucia. ... Leggi la notizia su newsmondo

