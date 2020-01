Controlli dell’Agenzia delle Entrate sui social: chi rischia in Francia e Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In Francia da quest’anno l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare dei Controlli più serrati sui social. Dal 2016 anche in Italia vige una norma che consente qualcosa di simile: ecco in che termini. La caccia ai furbetti non è più solo sui conti correnti e le operazioni bancarie, ora si estende anche agli account sui social, … L'articolo Controlli dell’Agenzia delle Entrate sui social: chi rischia in Francia e Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

sardegnapress1 : Nell’ambito dei controlli congiunti presso l’Aeroporto Riviera del Corallo di Alghero finalizzati al contrasto dei… - GianniRosa65 : ?? APPROVAZIONE LEGGE DI RIORDINO DELL’ARPAB ?? Una Agenzia più efficiente: più tecnici, più controlli e meno burocr… - LelloEsposito5 : RT @virginiaraggi: ??ORDINANZA NO SLOT, CONTROLLI IN TEMPO REALE Controlli in tempo reale per il rispetto degli orari dell’ordinanza ‘no sl… -