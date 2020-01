Calciomercato Napoli, Gianluca Gaetano cerca spazio: giocherà in Serie B (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Non solo gli acquisti. In casa azzurra si ragiona anche sulle cessioni da fare in questa finestra di mercato invernale. Tra i partenti c’è Gianluca Gaetano, che sembra vicinissimo alla Cremonese, formazione di Serie B. A riportarlo in giornata è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club grigiorosso avrebbe superato la concorrenza di Crotone e Frosinone nell’accaparrarsi il classe 2000 partenopeo. Ex talento del Napoli Primavera, Gaetano cerca spazio dopo una prima parte di stagione in prima squadra passata totalmente in panchina. Ad eccezione dell’esordio in Champions League contro il Genk infatti, il ragazzo non è mai sceso in campo con i big. A Cremona avrebbe un’importante occasione di riscatto. Di Nicola Chiacchio L'articolo Calciomercato Napoli, Gianluca Gaetano cerca spazio: giocherà in Serie B proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

FabrizioRomano : L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per preno… - MarcoBovicelli : #Inter, in sede anche gli agenti di Marash #Kumbulla: corsia preferenziale dei ???? col #Verona per giugno, se… - MarcoBovicelli : #Fiorentina, inserimento e sorpasso sul #Napoli per #Amrabat: viola in pole per il centrocampista del #Verona, che… -