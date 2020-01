Cade dalla carrozzina per una buca: 21enne morto in ospedale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sarebbe una buca nel selciato sconnesso in piazza Brunelleschi, a Firenze, la causa del decesso di un 21enne disabile caduto dalla carrozzina. Il ragazzo avrebbe battuto la testa contro il terreno ed è stato portato all’ospedale di Santa Maria Nuova in condizioni apparentemente non gravi. Ma, a distanza di qualche ora, un improvviso peggioramento è deceduto, forse a causa di un problema cardiaco. Leggi la notizia su notizie

