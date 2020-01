Addio a Stan Kirsch, l'attore di Highlander morto a 51 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stan Kirsch, interprete della serie televisiva Highlander, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles, l'attore aveva 51 anni. L'attore e acting coach Stan Kirsch, noto per la serie televisiva Highlander, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles poche ore fa. Kirsch aveva 51 anni. La causa del decesso potrebbe essere suicidio. Negli anni '90 Stan Kirsch aveva interpretato per sei stagioni il ruolo di Richie Ryan nella serie Highlander. A comunicare la notizia del decesso è stata la moglie Kristyn Green, co-fondatrice della compagnia Stan Kirsch Studios col marito,ringraziando su Facebook chi l'ha sostenuta: "Voglio ringraziare tutti per l'amore e il sostegno. Non sono stata in grado di rispondere a tutti i messaggi, chiamate, email, ... Leggi la notizia su movieplayer

