Verona, ufficiale l’arrivo di Borini: il comunicato (Di martedì 14 gennaio 2020) Verona, la società scaligera ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Borini che indosserà maglia numero 16 Ora è ufficiale. Fabio Borini è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. A renderlo noto è stata proprio la società scaligera sul suo sito ufficiale. «Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisto a titolo definitivo da AC Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Borini. Il Club gialloblù ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva sino al termine della corrente stagione, segnatamente sino al 30 giugno 2020. In carriera, il 28enne attaccante bolognese ha disputato 111 partite (16 gol e 6 assist) nella Premier League inglese con le maglie di Chelsea, Sunderland e Liverpool e 75 gare in serie A (13 gol e 5 assist) in forza a Roma e Milan, Club – quest’ultimo – nel quale ha militato nelle ultime ... Leggi la notizia su calcionews24

