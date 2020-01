Uccide la moglie a badilate, poi si suicida con una balestra (Di martedì 14 gennaio 2020) Siamo ad Avigliana, paesino alle porte di Torino. È qui che un uomo ha ucciso la moglie con una badilata e si è ammazzato con una balestra. Si tratta senza dubbio di un omicidio-suicidio: è successo nella serata di lunedì in una abitazione di Avigliana, all’imbocco della Valle di Susa. Le vittime sono Gian Vittorio Manassero, 54 anni, e Stefania Viziale, 48 anni. Sarebbe stata quest’ultima, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, a dare l’allarme, ma quando i militari sono arrivati entrambi erano già morti. I due sono stati trovati privi di vita a via Pietra Piana, in una casa rurale nelle campagne della cittadina, il cancello chiuso e due dobermann a fare da guardia, per i quali è stato necessario l’intervento del canile. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’uomo, incensurato, era in cura per problemi mentali. E gli inquirenti sono partiti proprio dai suoi disturbi mentali ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

