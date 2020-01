Tennis, la pioggia ferma Andreas Seppi dopo tre giochi contro Mannarino nel torneo ATP di Auckland (Di martedì 14 gennaio 2020) pioggia protagonista ad Auckland, in Nuova Zelanda, sede del torneo ATP 250 di Tennis che precede gli Australian Open: il match di primo turno tra Andreas Seppi ed il transalpino Adrian Mannarino, numero 7 del seeding, è stato definitivamente sospeso e rinviato a domani dopo appena quattordici minuti di gioco, quando erano stati completati tre giochi. Al momento della sospensione l’azzurro era avanti 2-1 senza alcun break, dato che i turni in battuta, erano tutti stati tenuti, anche abbastanza agevolmente. Seppi ha esordito mantenendo il servizio a trenta, successivamente entrambi i contendenti hanno portato a casa a quindici il turno in battuta, prima dello stop per pioggia. ATP 250 Auckland Adrian Mannarino (Francia, 7) c. Andreas Seppi (Italia) 1-2 sospesa CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Tennis roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... Leggi la notizia su oasport

