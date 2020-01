Scacco al clan Sparandeo, 9 arresti a Benevento per estorsioni e droga: I NOMI (Di martedì 14 gennaio 2020) Tutte le persone arrestate nell’ambito dell’operazione della Dda di Napoli sono accusate di essere legate o contigue alla cosca camorristica operante a Benevento. Blitz antidroga della Dda di Napoli a Benevento contro il clan Sparandeo. Nove persone sono state arrestate dagli agenti della Squadra Mobile di Benevento in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di altrettante persone ritenute promotori, affiliati o strettamente contigui al clan “Sparandeo” operante a Benevento. Per una decima persona è invece scattato il divieto di dimora. Le ipotesi di reato, contestate a vario titolo, sono associazione per delinquere di stampo camorristico e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio ... Leggi la notizia su 2anews

