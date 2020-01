Saul Goodman è tornato! Svelata la data di uscita: video teaser (Di martedì 14 gennaio 2020) I video alla fine dell’articolo. Ebbene sì, il 24 febbraio sarà disponibile su Netflix la quinta stagione di Better Call Saul. Lo show con Bob Oderkink ha da subito mostrato una qualità elevatissima, tanto da non far rimpiangere a tutti noi la cara e vecchia serie madre. Questa stagione non sarà l’ultima e chissà se vi sarà un collegamento con El Camino. Dieci puntate per vedere la completa trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman. Non si potrà fare binge watching della serie in quanto la programmazione Netflix seguirà quella del canale AMC, quindi un episodio a settimana. (Continua…) Il video appena pubblicato del backstage di Better Call Saul 5 è ricco di interviste agli attori e alcuni spezzoni di ciò che vedremo nei prossimi episodi, ma ad attirare la nostra attenzione è stato l’annuncio del personaggio di Bob Odenkirk: Saul Goodman, vecchia ... Leggi la notizia su howtodofor

