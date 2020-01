"Ratzinger va ascoltato. Celibato indispensabile con nessuna eccezione" (Di martedì 14 gennaio 2020) Fabio Marchese Ragona Il prefetto emerito per la Dottrina della Fede: "Non va distrutta l'immagine del sacerdote" Roma - Benedetto XVI non è ancora morto, deve dire cosa pensa». Alla vigilia dell'uscita in Francia del libro scritto a quattro mani dal Papa Emerito e dal porporato africano Robert Sarah sul Celibato sacerdotale, parla a Il Giornale il cardinale Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede che ribadisce: «C'è un solo Papa, ed è Francesco». Eminenza, Benedetto XVI scrive: «Non posso tacere, il Celibato sacerdotale è indispensabile». Ratzinger ha fatto bene a dire la sua? «È stato celebrato un Sinodo sull'Amazzonia, sulla missione della Chiesa in quella parte del mondo ed è stato affrontato anche il tema del Celibato dei sacerdoti, che però non è direttamente il tema principale dell'assise. Ritengo una buona cosa che il ... Leggi la notizia su ilgiornale

