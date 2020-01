Luciana Lamorgese: "Ampliare categorie permessi umanitari. Multe più basse per le ong" (Di martedì 14 gennaio 2020) “Vanno aumentate le categorie per la concessione dei permessi umanitari”, per evitare quello che stava avvenendo a fine dicembre, quando “abbiamo rischiato che finissero i strada” migliaia di persone. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ad ‘Otto e mezzo’ su La7 annunciando che sarà questa una delle modifiche ai decreti sicurezza.“Oltre a quello che è stato indicato dal presidente della Repubblica - ha spiegato il ministro - va fatto un discorso più complessivo. Eravamo l’unico paese che era al 28% di permessi umanitari sul totale a fronte di un 3-4% degli altri paesi. Ma non è un bene così come è stato ridotto, dobbiamo prevedere ulteriori categorie”. Lamorgese ha anche confermato la riduzione delle Multe per le Ong, che dovrebbero tornare all’iniziale ... Leggi la notizia su huffingtonpost

