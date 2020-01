“L’Iran? È in Puglia, tra le province di Brindisi e Taranto. Oppure in Alto Adige”: le risposte degli americani a un sondaggio sulla geografia (Di martedì 14 gennaio 2020) Trump ha dimostrato di non essere sempre molto preparato in tutte le materie, ma di certo in geografia i suoi connazionali statunitensi lo battono 5 a 0. Almeno questo è quello che risulta da un sondaggio online promosso da Morning Consult e Politico all’indomani dell’uccisione del generale iraniano Soleimani da parte dell’esercito americano. Meno di tre statunitensi su 10 sanno rintracciare l’Iran su una cartina del mondo priva di didascalie. Messa in percentuali: solo il 23% dei quasi 2000 partecipanti di fronte ad un mappamondo ha puntato il ditino sul punto esatto per indicare lo stato governato da oramai 40 anni da un regime teocratico ora ferocemente in rotta con gli Stati Uniti. Per agevolare oltretutto gli utenti è stato fatto anche un test su una cartina ristretta in un’area che va dall’Europa, passando per il Nord Africa e fino al Medio Oriente. Ma niente. Dal 23% si è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Corriere : «L’Iran? È tra Puglia e Molise» Americani bocciati in geografia - Adnkronos : 'L'Iran? E' in Puglia', il sondaggio Usa - TutteLeNotizie : “L’Iran? È in Puglia, tra le province di Brindisi e Taranto. Oppure in Alto Adige”: le… -