Libia, il Generale Haftar non ha firmato l’accordo per il cessate il fuoco (Di martedì 14 gennaio 2020) Non sono arrivate buone notizie da Mosca, per quanto riguarda il delicato fronte libico. The Libya Observer riporta infatti che Khalifa Haftar non ha firmato l’accordo per il cessate il fuoco. Il Generale dell’Esercito nazionale libico avrebbe così lasciato Mosca senza raggiungere un’accordo, da molte forze ritenuto fondamentale per garantire la pace nella regione. Ignorate le richieste dell’Esercito Libico Secondo quanto rilanciato da Adnkronos, il Generale che con le sue truppe lo scorso 4 aprile ha attaccato Tripoli, dando così vita ad un conflitto interno da molti ritenuto estremamente delicato per gli equilibri della regione, non è stato soddisfatto dall’accordo. Questo, si legge, ignorerebbe molte delle richieste dell’Esercito Nazionale libico e sarebbe stato pertanto rigettato. Secondo quanto riportato, la sua intenzione era entrare con le truppe a Tripoli e ottenere la ... Leggi la notizia su thesocialpost

