Katy Perry a Orlando Bloom: «Il tuo cuore, così puro» (Di martedì 14 gennaio 2020) Il compleanno di lei, lo scorso 25 ottobre, Katy Perry e Orlando Bloom lo avevano festeggiato in Egitto, insieme a un gruppo di amici e alla madre dell'attore, ed è proprio da quei giorni felici che la cantante ha scelto le foto (e le parole) per fare gli auguri al fidanzato, che ha spento 43 candeline il 13 febbraio. «Molte persone si chiedono come siano state effettivamente costruite le piramidi», ha esordito su Instagram la cantante commentando due immagini che ritraggono lui a Giza, «ma io sono costantemente stupita e ...

