«Hammamet», ecco perché Gianni Amelio ha riportato in vita Bettino Craxi (Di martedì 14 gennaio 2020) Hammamet, l’ultimo film di Gianni Amelio, si presenta al pubblico con la scena di Bettino Craxi che da bambino prende a sassate con una fionda i vetri di un collegio cattolico. L’Italia democristiana e conservatrice è l’obiettivo principale da colpire negli anni ’70 e ’80 per rinnovare la politica. Un tentativo miseramente naufragato che ha trovato un potenziale esegeta in Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei ministri dal 4 agosto 1983 al 17 aprile 1987 e Segretario del Partito Socialista Italiano dal 15 luglio 1976 all'11 febbraio 1993, morto il 19 gennaio nella sua casa in Tunisia, ad Hammamet, dove si era rifugiato dall’aprile del 1994 per sottrarsi alla giustizia italiana. Per i seguaci dell’ex leader socialista fu un esilio, mentre di fatto secondo il codice italiano di procedura penale si trattò di latitanza. ... Leggi la notizia su gqitalia

