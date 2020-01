GTA IV non è più disponibile su Steam: Rockstar ci spiega perché (Di martedì 14 gennaio 2020) Nel fine settimana è stato scoperto che Grand Theft Auto 4 non è più disponibile per l'acquisto tramite Steam.Ora Rockstar ha una spiegazione per la misteriosa scomparsa del gioco. E, a quanto pare, tutto sembra dipendere da Games For Windows Live."Grand Theft Auto IV è stato originariamente creato per la piattaforma Games For Windows Live", ha dichiarato la società in una nota.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #GTAIV scompare da #Steam. Rockstar ci spiega perché. - MrMalusGaming : GTA IV non è più disponibile all'acquisto su Steam -