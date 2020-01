Grave incidente, paura per lo chef Giancarlo Morelli (Di martedì 14 gennaio 2020) Commozione cerebrale, fratture multiple ad una gamba: lo chef stellato ha rischiato la vita per un incidente sugli sci in Val Badia. Poteva morire: è andata più che bene allo chef bergamasco Giancarlo Morelli. Un Grave incidente sugli sci lo ha costretto ad un intervento chirurgico urgente, dopo essere stato trasportato in ospedale con una … L'articolo Grave incidente, paura per lo chef Giancarlo Morelli proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

