Coppa Italia, Napoli Perugia 2-0: cronaca e tabellino (Di martedì 14 gennaio 2020) Allo Stadio San Paolo, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Napoli e Perugia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Perugia si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Perugia 2-0 MOVIOLA 1′ Primo tiro di Iemmello – Di Lorenzo perde un brutto pallone in uscita, ne approfitta il 9 del Perugia per calciare. Centrale, para Ospina. 4′ Pericoloso il Perugia – Lancio di Falzerano per Iemmello, che serve l’accorrente Falcinelli. L’attaccante del Perugia ci prova a giro, palla a lato di poco. 12′ Doppia occasione per il Napoli – Fabian Ruiz supera due avversari e calcia centrale. Non irreprensibile Fulignati, che la mette in angolo. Dall’angolo ... Leggi la notizia su calcionews24

