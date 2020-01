Calciomercato: Spunta la pista Cina per Ghoulam (Di martedì 14 gennaio 2020) È ancora fuori Fouzi Ghoulam, il terzino, non convocato contro il Perugia, avrebbe informato il suo procuratore che è giunto il momento di trovargli una nuova squadra che gli dia la possibilità di tornare a giocare. Come riportato dal portale Calciomercato.it, Giuntoli avrebbe discusso con Mendes, che gestisce gli interessi dell’esterno algerino, anche dell’ipotesi Cina. Come scritto nei giorni scorsi, il limite al trasferimento di Ghoulam è legato al suo ingaggio che andrebbe adeguato ai nuovi standard sul tetto salariale nel campionato cinese. L’alternativa dovrebbero essere Monaco e Lione L'articolo Calciomercato: Spunta la pista Cina per Ghoulam ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Calciomercato: Spunta la pista #Cina per #Ghoulam #Giuntoli avrebbe discusso con #Mendes, che gestisce gli intere… - sportli26181512 : Napoli, Ghoulam verso l'addio: c'è l'ipotesi Cina: Secondo quanto appreso da - sportli26181512 : Napoli, Llorente può partire: spunta l'idea del clamoroso ritorno al Tottenham: Non c'è spazio per Fernando...… -