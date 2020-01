Barrow Bologna, visite mediche concluse. Si attende solo l’ufficialità (Di martedì 14 gennaio 2020) Barrow Bologna, l’attaccante ha svolto le visite mediche di rito. Attesa solamente l’ufficialità dell’operazione: domani primo allenamento È in procinto di iniziare l’avventura di Musa Barrow al Bologna. L’attaccante, come fatto sapere da Gianluca Di Marzio, ha terminato le visite mediche di rito, step fondamentale per l’approdo nel club felsineo. Adesso si attende solamente l’ufficialità dell’operazione. A quel punto Mihajlovic avrà trovato il sostituto di Destro, approdato al Genoa nelle scorse settimane. Il gambiano atteso domani dal primo allenamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

infoitsport : Calciomercato Bologna, visite mediche concluse per Barrow - infoitsport : Bologna, domani visite per Barrow. Che affare per la Dea - infoitsport : L’indiscrezione: Barrow stasera a Bologna. Domani le visite -